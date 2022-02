“Io e lei… È successo in confessionale” GF Vip | l’ex concorrente sgancia la bomba su Soleil

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La sua permanenza nella Casa del GF Vip 6 è stata breve: è entrato a gara in corso ed è rimasto per poco tempo. Gianluca Costantino è stato di recente eliminato dal reality. Al televoto hanno avuto la meglio su di lui Kabir Bedi e Antonio Medugno nella puntata del 14 febbraio. Il breve periodo trascorso al GF Vip non gli ha impedito di stringere amicizie come quella conSorge, una delle protagoniste assolute di questa edizione per via del triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Gianluca Costantino è rimasto molto colpito daSorge: “Mi farebbe piacere conoscerla meglio – ha spiegato a “Novella” – prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori e quindi non vorrei rovinare la coppia. Su questo sono un ragazzo molto onesto e non mi piace entrare in certe dinamiche. Ho avuto solo quindici ...