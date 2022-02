Infortunio McKennie, la prima diagnosi e i tempi di recupero! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie dall’infermeria della Juventus. Durante il match di ieri sul campo del Villareal infatti, Weston McKennie è stato costretto a uscire dal campo dopo un contrasto con il terzino avversario Estupinan. L’americano è apparso subito molto dolorante e i primi esami hanno confermato i timori dei bianconeri che si trattasse di un Infortunio serio. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, l’ex Schalke 04 ha riportato la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro. Difficile stimare con precisione i tempi di recupero ma si parla di almeno due mesi di stop. Probabile quindi che Massimiliano Allegri possa ritrovare il suo centrocampista solo per le ultime partite della stagione. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie dall’infermeria della Juventus. Durante il match di ieri sul campo del Villareal infatti, Westonè stato costretto a uscire dal campo dopo un contrasto con il terzino avversario Estupinan. L’americano è apparso subito molto dolorante e i primi esami hanno confermato i timori dei bianconeri che si trattasse di unserio. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, l’ex Schalke 04 ha riportato la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro. Difficile stimare con precisione idi recupero ma si parla di almeno due mesi di stop. Probabile quindi che Massimiliano Allegri possa ritrovare il suo centrocampista solo per le ultime partite della stagione.

