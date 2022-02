Il Margutta, “Roma vs New York”: città a confronto nei dipinti di Michele Telari (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma e New York nelle atmosfere Romantiche e malinconiche di Rainman, all’anagrafe Michele Telari. I suoi dipinti immortalano due città iconiche, tanto contrastanti quanto vicine. Si potranno ammirare da giovedì 3 marzo, vernissage contingentato ore 19:00, sino a domenica 15 maggio, con l’esposizione “Roma vs New York”, ideata e organizzata da Michele Telari e Tina Vannini, curata da Francesca Barbi Marinetti, ospitata presso il ristorante Il Margutta Veggy Food & Art, in via Margutta 118 a Roma. Circa venti i dipinti presenti, con tecniche e formati differenti. Ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 24. LE OPERE IN MOSTRA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)e Newnelle atmosferentiche e malinconiche di Rainman, all’anagrafe. I suoiimmortalano dueiconiche, tanto contrastanti quanto vicine. Si potranno ammirare da giovedì 3 marzo, vernissage contingentato ore 19:00, sino a domenica 15 maggio, con l’esposizione “vs New”, ideata e organizzata dae Tina Vannini, curata da Francesca Barbi Marinetti, ospitata presso il ristorante IlVeggy Food & Art, in via118 a. Circa venti ipresenti, con tecniche e formati differenti. Ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 24. LE OPERE IN MOSTRA ...

