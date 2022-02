Il Barcellona vola a Napoli al gran completo: Xavi recupera tutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Barcellona vola a Napoli al gran completo. Poco prima di imbarcarsi per la trasferta il club ha annunciato la lista dei convocati per la partita di domani sera. Ci sono praticamente tutti quelli che potevano essere in dubbio: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Adama, Braithwaite, Neto, Luuk de Jong, Jordi Alba, Ferran, Frenkie de Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico, Gavi e Arnau. Mancano solo i lungodegenti Memphis, Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto, Alejandro Balde e Ansu Fati, oltre a Dani Alves, che è nella lista dell’Europa League. CONVOCATÒRIA #NapoliBarça pic.twitter.com/yhVHOphkdL — FC Barcelona (@FCBarcelona cat) February 23, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilal. Poco prima di imbarcarsi per la trasferta il club ha annunciato la lista dei convocati per la partita di domani sera. Ci sono praticamentequelli che potevano essere in dubbio: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Adama, Braithwaite, Neto, Luuk de Jong, Jordi Alba, Ferran, Frenkie de Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico, Gavi e Arnau. Mancano solo i lungodegenti Memphis, Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto, Alejandro Balde e Ansu Fati, oltre a Dani Alves, che è nella lista dell’Europa League. CONVOCATÒRIA #Barça pic.twitter.com/yhVHOphkdL — FC Barcelona (@FCBarcelona cat) February 23, 2022 L'articolo ilsta.

