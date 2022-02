Il Ballo del Doge 2022: l’evento più atteso del Carnevale veneziano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Life&People.it Gli esperti di moda lo definiscono come “uno degli appuntamenti mondani più esclusivi al mondo” e non c’è da stupirsi di certo. Il Ballo del Doge 2022, come ogni anno, sarà un’occasione per godersi una serata di altissimo livello in compagnia di alcune delle maschere storiche più affascinanti del Carnevale di Venezia. Ma non solo. Il Ballo del Doge assume quest’anno un significato molto particolare, e ancor più simbolico. Dopo lo stop forzato del 2021, la voglia di tornare a divertirsi è tanta, il Ballo del Doge sarà uno dei primi segnali di ripartenza vera di un intero settore, quello degli eventi, della moda e dell’intrattenimento in generale. Via libera dunque al divertimento sfrenato, ai costumi e ai travestimenti, dai più ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Life&People.it Gli esperti di moda lo definiscono come “uno degli appuntamenti mondani più esclusivi al mondo” e non c’è da stupirsi di certo. Ildel, come ogni anno, sarà un’occasione per godersi una serata di altissimo livello in compagnia di alcune delle maschere storiche più affascinanti deldi Venezia. Ma non solo. Ildelassume quest’anno un significato molto particolare, e ancor più simbolico. Dopo lo stop forzato del 2021, la voglia di tornare a divertirsi è tanta, ildelsarà uno dei primi segnali di ripartenza vera di un intero settore, quello degli eventi, della moda e dell’intrattenimento in generale. Via libera dunque al divertimento sfrenato, ai costumi e ai travestimenti, dai più ...

Advertising

GiovaAlbanese : Che abbia tirato in ballo la #Juventus o un'altra squadra, poco importa: #Mourinho ha sbagliato di grosso e va puni… - zanzibardy : RT @LucfkK73: Con uno sguardo mi ha resa più bella, ho lasciato che mi immaginasse a somiglianza del mio riflesso nei suoi occhi. Ballo ne… - alexfuse : @Emanuele676 @RobotGufo @marcodifonzo Quindi se in aggiunta ti dicessero di mostrare il gp e intanto fare il ballo… - DdsigfridaDelia : Grazie @FAttiani per il consiglio di lettura e per aver postato quel video di Barbero che si commuove parlando di q… - La_Bozka : RT @Denny24098154: Già la prima canzone ?????? ?????? #GFvip #teamsoleil #solphie #radiosolphie io ballo non so voi sono solariii #sotto i raggi… -