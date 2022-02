Hoffenheim, Kramaric non rinnova. Occasione a zero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'Hoffenheim perderà a parametro zero a fine stagione l'attaccante croato Andreij Kramaric. La punta ha deciso di non prolungare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'perderà a parametroa fine stagione l'attaccante croato Andreij. La punta ha deciso di non prolungare...

Ultime Notizie dalla rete : Hoffenheim Kramaric Bruun Larsen, che spettacolo! Gol in rovesciata e l'Hoffenheim vince a Wolfsburg Nella gara della 23ª giornata di Bundesliga, l'Hoffenheim vince per 2 - 1 in casa del Wolfsburg. In gol Wind, Bruun Larsen (in rovesciata) e Kramaric. Guarda gli highlights del match

Bundesliga, vittorie di Friburgo e Hoffenheim, cade l'Union Berlin Inutile la rete di Gregoritsch al 16 del momentaneo 1 - 1 Identico risultato per l'Hoffenheim, che ... tra il 73 e il 78 , grazie ai gol di Bruun Larsen e Kramaric. Successo casalingo per l'Arminia, ...

Hoffenheim, Kramaric non rinnova. Occasione a zero Calciomercato.com Darum ergibt Prömels Rückkehr Sinn Auf den ersten Blick scheint die TSG Hoffenheim im zentralen Mittelfeld aktuell sehr gut besetzt zu sein. Im Sommer kommt mit Grischa Prömel von Union Berlin noch ein Kandidat hinzu. Dennoch ein cleve ...

