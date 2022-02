Gualtieri cancella la funivia di Raggi: per ora ci sarà un bus e in futuro l’ipotesi è un trenino sopraelevato. Un tram tra Termini e Vaticano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma dice addio alla funivia che avrebbe dovuto collegare il quartiere Casalotti con la stazione Battistini della linea A della metropolitana, alla periferia ovest della città. È questa la principale modifica apportata al Piano urbano della mobilità sostenibile, il Pums, approvato dall’Assemblea capitolina con 27 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti, e che in larga parte conferma il tracciato del sistema trasportistico dei prossimi dieci anni nella Capitale così come impostato dalla precedente amministrazione guidata da Virginia Raggi del M5s. Le modifiche al Pums, contenute in un maxiemendamento di giunta, sono minimali perché “gli atti di pianificazione hanno già una loro concretezza precisa e nel momento in cui il Pums non è approvato in Aula le conseguenze sono difficili da gestire”, ha spiegato l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma dice addio allache avrebbe dovuto collegare il quartiere Casalotti con la stazione Battistini della linea A della metropolitana, alla periferia ovest della città. È questa la principale modifica apportata al Piano urbano della mobilità sostenibile, il Pums, approvato dall’Assemblea capitolina con 27 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti, e che in larga parte conferma il tracciato del sistema trasportistico dei prossimi dieci anni nella Capitale così come impostato dalla precedente amministrazione guidata da Virginiadel M5s. Le modifiche al Pums, contenute in un maxiemendamento di giunta, sono minimali perché “gli atti di pianificazione hanno già una loro concretezza precisa e nel momento in cui il Pums non è approvato in Aula le conseguenze sono difficili da gestire”, ha spiegato l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè. Le ...

