Francesco Totti, fuori di sè smentisce la crisi con Ilary e poi ai fotografi dice: “Fateci passare che dobbiamo andare …” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da diversi giorni ormai si parla di una possibile crisi o meglio separazione per una delle coppie più amate della televisione italiana. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi, i quali stanno insieme ormai da tantissimi anni ed esattamente sono sposati da 17 lunghi anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia mettendo al mondo tre figli ovvero Chanel, Christian ed Isabel. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che si sia diffusa una notizia che sta prendendo sempre più piede riguardo una presunta crisi e separazione tra i due. Si parlerebbe addirittura di una ipotetica nuova fiamma per l’ex capitano della Roma. Ma come stanno davvero le cose? Francesco Totti e Ilary Blasi prossimi alla separazione? Come già abbiamo avuto modo di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da diversi giorni ormai si parla di una possibileo meglio separazione per una delle coppie più amate della televisione italiana. Stiamo parlando diBlasi, i quali stanno insieme ormai da tantissimi anni ed esattamente sono sposati da 17 lunghi anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia mettendo al mondo tre figli ovvero Chanel, Christian ed Isabel. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che si sia diffusa una notizia che sta prendendo sempre più piede riguardo una presuntae separazione tra i due. Si parlerebbe addirittura di una ipotetica nuova fiamma per l’ex capitano della Roma. Ma come stanno davvero le cose?Blasi prossimi alla separazione? Come già abbiamo avuto modo di ...

