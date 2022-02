Flavio Briatore | ecco il prezzo di una pizza nel suo locale!

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Vorresti provare il ristorante dima non conosci i prezzi? Te li sveliamo noi,quanto costa mangiare unanel suo bellissimo locale.sta per inaugurare il suo nuovo locale a Milano, l’evento è previsto per il prossimo 1 marzo, intanto il noto imprenditore ha già fatto un’enorme campagna pubblicitaria L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

foodaffairs_it : “Crazy pizza” di Flavio Briatore apre a Milano - infoitcultura : Crazy Pizza, la pizzeria di Flavio Briatore apre a Roma - infoitcultura : Flavio Briatore visita la pizzeria milanese ed esorta i camerieri danzanti: 'I protagonisti siete voi, spinge… - albertoMCMLXXXI : #Santanche e l'aeroporto di Cortina mi ricordano il suo buon amico Flavio Briatore quando in elicottero aggirava le… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Argomenti Ristoranti I piaceri del Gusto Guide dell'Espresso Il Gusto Ecco la pizza romana di, tra camerieri danzanti e focaccia al Pata negra a 60 euro...a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1 al mese per 3 mesi poi 2.99 al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori Il Gusto Ecco la pizza romana di, ...Flavio Briatore pianta la sua bandierina a Milano. Crazy pizza, la catena di pizzerie del gruppo Billionaire, aprirà infatti molto presto un locale sotto la Madonnina. Il ristorante, che dovrebbe ...Sono inoltre sempre più frequenti le uscite “in solitaria” di Ilary Blasi, avvistata venerdì scorso, in occasione dell’inaugurazione del locale di Flavio Briatore in via Veneto, senza il marito, e poi ...