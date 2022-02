Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la serata perfetta prima delle nozze (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente liberi di amarsi alla luce del sole, non devono più nascondersi dai paparazzi, lo facevano per il rispetto dei ruoli. Non sono solo una coppia nella vita privata ma erano anche complici tra allenamenti e gare, era importante che quel segreto che tutti conoscevano rimanesse in ombra. Alla fine il loro amore è esploso, soprattutto dopo avere annunciato le nozze. Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è poi stato rimandato, è un passo importante e più di lui è la campionessa di nuoto a volere che sia tutto perfetto. La rivista Chi li ha paparazzati mentre erano a cena in un ristorante di Milano, bellissimi, complici e innamorati. Una vera cena romantica, una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022)sono finalmente liberi di amarsi alla luce del sole, non devono più nascondersi dai paparazzi, lo facevano per il rispetto dei ruoli. Non sono solo una coppia nella vita privata ma erano anche complici tra allenamenti e gare, era importante che quel segreto che tutti conoscevano rimanesse in ombra. Alla fine il loro amore è esploso, soprattutto dopo avere annunciato le. Il matrimonio diè poi stato rimandato, è un passo importante e più di lui è la campionessa di nuoto a volere che sia tutto perfetto. La rivista Chi li ha paparazzati mentre erano a cena in un ristorante di Milano, bellissimi, complici e innamorati. Una vera cena romantica, una ...

