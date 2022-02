Energia, Draghi: è la prima preoccupazione, soluzioni strutturali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Oggi, la principale preoccupazione è l'aumento del prezzo dell'Energia. Il Governo è intervenuto più volte per aiutare imprese e famiglie, soprattutto le più povere, e per trovare soluzioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Oggi, la principaleè l'aumento del prezzo dell'. Il Governo è intervenuto più volte per aiutare imprese e famiglie, soprattutto le più povere, e per trovare...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Pres. Draghi per aver confermato che #statodiemergenza non sarà prorogato. Un’altra buona notizia per Ital… - matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - marcodimaio : Il cdm ha dato il via libera al ddl sul caro #bollette: sono in arrivo 8 miliardi per l'energia per “evitare che il… - zennaronews : RT @matteosalvinimi: Grazie a Pres. Draghi per aver confermato che #statodiemergenza non sarà prorogato. Un’altra buona notizia per Italia,… - AleandroTubaldi : RT @matteosalvinimi: Grazie a Pres. Draghi per aver confermato che #statodiemergenza non sarà prorogato. Un’altra buona notizia per Italia,… -