Eagle Etsp | monopattini elettrici a noleggio nei porti turistici italiani | al via il servizio made in Naples

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)per i. A offrirli aè una startup napoletana, la, fondata da Michele Palmieri (che è anche Ceo dell’azienda) appena un anno fa, segnalata anche dal Sole 24 Ore tra “le imprese giovani ad alto contenuto tecnologico con forti potenzialità di crescita”. “Vogliamo essere utili nel diffondere la micromobilità elettrica (lo scooter sharing aziendale) negli scaliin Italia – ha spiegato Palmieri al quotidiano di Confindustria – per agevolare gli spostamenti di disti e dipendenti”., si legge in una nota diffusa dall’azienda, “sta avviando ilin tutta Italia con una soluzione “chiavi in mano” basata su ...