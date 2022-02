Dove sarebbe Matteo Berrettini senza gli infortuni? Tutti i problemi fisici degli ultimi 16 mesi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matteo Berrettini, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, è stato costretto a ritirarsi a match in corso a causa di un problema di natura fisica. I muscoli addominali lo hanno fermato nel corso del secondo set con l’americano Tommy Paul al primo turno dell’ATP 500 di Acapulco, quando il punteggio era di 6-4 1-5. Forse conscio del fatto che c’era la possibilità di rischiare un aggravarsi del pericolo, che ben conosce, il romano ha preferito ritirarsi dopo aver chiamato l’intervento del fisioterapista. Va detto che, per tempistiche, è anche sostanzialmente fortunato: non avrebbe giocato comunque in Coppa Davis, e l’esordio eventuale a Indian Wells non si vedrà prima dell’11 marzo, dato il suo status di testa di serie. La sua è una strada che è sostanzialmente costellata di infortuni, specie nell’ultimo anno e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022), per la seconda volta nel giro di pochi, è stato costretto a ritirarsi a match in corso a causa di un problema di natura fisica. I muscoli addominali lo hanno fermato nel corso del secondo set con l’americano Tommy Paul al primo turno dell’ATP 500 di Acapulco, quando il punteggio era di 6-4 1-5. Forse conscio del fatto che c’era la possibilità di rischiare un aggravarsi del pericolo, che ben conosce, il romano ha preferito ritirarsi dopo aver chiamato l’intervento del fisioterapista. Va detto che, per tempistiche, è anche sostanzialmente fortunato: non avrebbe giocato comunque in Coppa Davis, e l’esordio eventuale a Indian Wells non si vedrà prima dell’11 marzo, dato il suo status di testa di serie. La sua è una strada che è sostanzialmente costellata di, specie nell’ultimo anno e ...

