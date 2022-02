Cesare Cremonini | sorpresa in arrivo | “Ho molto da raccontare”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Grande appuntamento per il cantante, che ha presentato il nuovo album: “Molte cose da” Reduce dal successo travolgente come ospite del Festival di Sanremo, perè il momento di tornare a farla da protagonista. Il cantante emiliano, che venerdì uscirà con il nuovo album La ragazza del futuro, è intervenuto fin dal primo mattino sul proprio account Instagram, caricato dalla voglia di parlare della sua musica. Oggi infattiha presentato la sua ultima fatica discografica ai giornalisti, ammettendo da subito davanti ai suoi follower di avere varie cose da spiegare sul tanto atteso disco, presentato brevemente già nella serata da ospite al Festival di Sanremo. “Oggi la conferenza stampa di presentazione de La ragazza de il futuro, ...

Advertising

361_magazine : La sorpresa di #Cremonini:”Ho tanto da raccontare” - aestheticsozge : RT @ce_cremoninifan: @giuliacavalier dice che le rughe di Cesare Cremonini sono anche le nostre rughe. Eh già..è proprio vero ?? #LaRagazz… - ce_cremoninifan : RT @ce_cremoninifan: @giuliacavalier dice che le rughe di Cesare Cremonini sono anche le nostre rughe. Eh già..è proprio vero ?? #LaRagazz… - ce_cremoninifan : @giuliacavalier dice che le rughe di Cesare Cremonini sono anche le nostre rughe. Eh già..è proprio vero ??… - lulu33753660 : @GrandeFratello Ciao, sono Lulu e vorrei dedicare “Logico #1” di Cesare Cremonini a Jess e a Barù. ????? #GFVIP #GFVIPRADIO #jessvip #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Cremonini

E, come canta, 'per quanta strada c'è da fare, amerai il finale' : Gabriele si trova già ad un buon punto.... imbracciando una chitarra e ascoltando moltissimi generi musicali e artisti, tra cui i suoi beniamini: U2, Oasis, radio head, Pink Floyd, Vasco Rossi, Ligabue,. Grazie a tutte ...Per festeggiare l'uscita del suo nuovo album La ragazza del futuro, il cantautore apparirà sulla copertina digitale del nostro giornale in uscita il 25 febbraio. Stay tuned ...Il suo nome è noto da tempo agli esperti di cronaca rosa per le sue love story, ma da qualche anno fa ormai coppia fissa con la fidanzata Martina . Cesare Cremonini al Festival di Sanremo : l'amore pe ...