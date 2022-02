Carceri sovraffollate in Ecuador, grazia a 5.000 prigionieri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso ha annunciato che circa 5.000 prigionieri saranno graziati per ridurre il sovraffollamento nelle Carceri del Paese, colpite da rivolte che hanno causato, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente dell'Guillermo Lasso ha annunciato che circa 5.000sarannoti per ridurre il sovraffollamento nelledel Paese, colpite da rivolte che hanno causato, nel ...

