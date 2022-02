ATP Dubai 2022 | Jannik Sinner sale di livello | batte Andy Murray in due set e approda ai quarti!

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di, ripetendo il risultato di un anno fa. Il numero 2 d’Italia sconfigge per 7-5 6-2, prendendosi la rivincita sullo scozzese rispetto a quanto accaduto a Stoccolma. Per l’azzurro ci sarà ora la sfida con l’amico-rivale Hubert Hurkacz: famosi tra i due i confronti in finale a Miami (vittoria del polacco) e delle ATP Finals (successo netto dell’italiano). Il primo set risulta molto lottato, con diversi scambi di elevata qualità soprattutto dal fondo, anche sein più di un’occasione non disdegna altre zone del campo. Due sono le palle break che l’altoatesino ha sul 2-2, ma ci pensacon la solidità della sua prima ad annullarle; lo scozzese va poi sullo 0-30 quando il ...

Jannik eguaglia così il risultato dello scorso anno, e per un posto in semifinale dovrà vedersela con l'amico e rivale Hubert Hurkacz con aè iscritto anche in doppio. "Concentrato e calmo? All'...... si è imposto al secondo turno sul britannico Andy Murray, n.89, in gara grazie ad una wild card e trionfatore anel 2017, con il punteggio di 7 - 5 6 - 2. L'altoatesino sfiderà domani per ...Il numero 2 d'Italia supera Andy Murray con lo score di 7-5 6-2 e vola ai quarti di finale: ora la rivincita con Hurkacz ...Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai, ripetendo il risultato di un anno fa. Il numero 2 d'Italia sconfigge per 7-5 6-2 Andy Murray, prendendosi la rivincita su ...