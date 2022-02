Assemblea a Vittoria: sindaci, agricoltori e consiglieri: no a blocco tir (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Vittoria – I sindaci di Comiso, Acate, Vittoria, Santa Croce Camerina e Ragusa al fianco dei produttori del settore ortofrutticolo e florovivaistico contro la protesta/serrata di alcune organizzazioni di autotrasportatori. “Non vogliamo esaminare le richieste degli autotrasportatori – scrivono in un documento congiunto Maria Rita Schembari, Giovanni Di Natale, Francesco Aiello, Giovanni Barone e Peppe Cassì – vessati dagli insostenibili aumenti dei costi dei carburanti, ma poniamo l’accento sul gravissimo rischio di crollo dell’economia agricola, trainante nella nostra regione ed in tutto il meridione”. I sindaci hanno avviato la proposta di assemblee permanenti che diventino luoghi ideali per ascoltare le proposte dei produttori e degli autotrasportatori. Hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il Prefetto di Ragusa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Idi Comiso, Acate,, Santa Croce Camerina e Ragusa al fianco dei produttori del settore ortofrutticolo e florovivaistico contro la protesta/serrata di alcune organizzazioni di autotrasportatori. “Non vogliamo esaminare le richieste degli autotrasportatori – scrivono in un documento congiunto Maria Rita Schembari, Giovanni Di Natale, Francesco Aiello, Giovanni Barone e Peppe Cassì – vessati dagli insostenibili aumenti dei costi dei carburanti, ma poniamo l’accento sul gravissimo rischio di crollo dell’economia agricola, trainante nella nostra regione ed in tutto il meridione”. Ihanno avviato la proposta di assemblee permanenti che diventino luoghi ideali per ascoltare le proposte dei produttori e degli autotrasportatori. Hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il Prefetto di Ragusa ...

