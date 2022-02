Addio a Stanley Matthews – 23 febbraio 2000

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 23scompare, uno dei migliori talenti inglesi di sempre e icona del calcio britannico Uno stile di vita impeccabile, grande dedizione negli allenamenti e una dote naturale hanno fatto diun giocatore estremamente longevo, capace di militare nelle massime serie inglesi fino alla veneranda età di cinquant’anni. Il profilo è quello di un giocatore estremamente intelligente in mezzo al campo, abile nei passaggi e in possesso di un dribbling efficace. Più prolifico in zona gol nella prima parte della sua carriera,arretrerà sempre più il suo raggio d’azione, esaltando le sue qualità in fase di costruzione del gioco e diventando estremamente utile nel ruolo di assistman. Centrocampista dotato di ...