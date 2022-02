61enne uccide il marito colpendolo con 140 coltellate | “Cranio fratturato da un colpo di mannaia alla testa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha accoltellato ilpiù di 140 volte. Per questo Joan Burke, 61 anni, è stata accusata di omicidio di primo grado. La vicenda è avvenuta in Florida, come riferisce la Cnn che dà la notizia: la polizia ha fatto sapere di esser intervenuta dopo aver risposto ad una chiamata di un uomo che si è identificato come il figlio dell’accusata. L’uomo ha detto di essere tornato a casa dal lavoro e di aver scoperto il corpo del patrigno Melvin Weller, 62 anni, riverso sul pavimento della cucina in un lago di sangue.domanda degli inquirenti se qualcun altro fosse in casa in quel momento, ha detto che in casa c’era solo sua madre. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima con molteplicie lacerazioni sul corpo, schizzi di sangue e macchie sulle pareti, sugli armadietti e sui ...