Advertising

sportli26181512 : Villarreal, ufficiale la cessione di un centrocampista in Argentina: Il Villarreal ha annunciato di aver raggiunto… - Fprime86 : RT @Spazio_J: UFFICIALE - I convocati di Allegri per il Villarreal - - infoitsport : Villarreal-Juventus, Allegri ne recupera due | UFFICIALE: ecco i convocati - Spazio_J : UFFICIALE - I convocati di Allegri per il Villarreal - - infoitsport : Juventus, doppia tegola ufficiale: saltano il Villarreal -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal ufficiale

Calciomercato.com

Commenta per primo Ilha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Vélez Sarsfield per il trasferimento a ... Lo riporta il sitodel club spagnolo....alle 21 scenderanno in campo Estadio de la Cerámica per affrontare i padroni di casa del...inedito quest'ottavo in quanto prima d'ora non si sono mai incontrate in una gara. L'...Torna la Champions League, in campo Villarreal-Juventus tra calciomercato e dove vederla in tv, con uno sguardo anche a Chelsea-Lille Dopo le prime gare degli ottavi di finale andate in scena la ...Villarreal-Juventus, Allegri avrebbe fatto la scelta definitiva ... Una scelta che ovviamente sarà ufficiale solamente nel momento in cui verranno rese pubbliche le formazioni un paio d’ore prima dell ...