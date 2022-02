Villarreal-Juventus | le formazioni ufficiali | scelte quasi obbligate per Allegri

Advertising

JuventusTV : Fra pochi minuti LIVE dall'Allianz Stadium parlano Mister Allegri e @AlvaroMorata ! #JuveUCL #VillarealJuve… - juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - DiMarzio : Le parole di #Bonucci a poche ore dalla sfida di #ucl tra #VillarrealJuve - propofol_ : RT @LiveBianconera: ??LIVE?? #VillarrealJuve: la formazione dei bianconeri Chi sono gli 11 scelti da #Allegri ?? - dunvkirk : RT @LiveBianconera: ??LIVE?? #VillarrealJuve: la formazione dei bianconeri Chi sono gli 11 scelti da #Allegri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Juventus

Commenta per primo Questa sera a partire dalle 21si giocano allo Stadio della Ceramica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità. Massimiliano Allegri ha passato il turno in ...Commenta per primo A poche ore dall'inizio della sfida tra, il tifoso bianconero Lapo Elkann ha mandato un messaggio su Twitter per spingere la Vecchia Signora al successo: 'Stasera è importante giocare con scioltezza e la voglia di ...Le scelte di Emery e Allegri per il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League Manca sempre meno al calcio d'inizio di Villarreal-Juventus, match valevole per l'andata degli ottavi di ...Al seguito della Juventus, impegnata questa sera in Champions League sul campo del Villarreal, non c'è il presidente Andrea Agnelli. Con la squadra ci sono invece il vice presidente Pavel Nedved e il ...