Villarreal-Juventus 0-0 LIVE (Di martedì 22 febbraio 2022) La notte delle grandi occasioni è arrivata. La Juventus di Massimiliano Allegri torna a giocare in Champions League, dopo l'ottimo... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) La notte delle grandi occasioni è arrivata. Ladi Massimiliano Allegri torna a giocare in Champions League, dopo l'ottimo...

Advertising

JuventusTV : Fra pochi minuti LIVE dall'Allianz Stadium parlano Mister Allegri e @AlvaroMorata ! #JuveUCL #VillarealJuve… - juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - DiMarzio : Le parole di #Bonucci a poche ore dalla sfida di #ucl tra #VillarrealJuve - vale20262277297 : ???????????????????????????????????????? Giovepolo - Piango In Volo (Official Video) - alessio_morra : Pronti, via e gol. 31 secondi sono bastati a #Vlahovic per segnare in #Champions con la #Juventus.… -