Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 18:15 (Di martedì 22 febbraio 2022) Viabilità DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 18.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SU TUTTA LA Regione PER ALLERTA METEO VENTI DA FORTI A BURRASCA, PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA, PROSEGUENDO ANCHE TRA NOMENTANA LA RUSTICA, POI RALLENTAMENTI DA APPIA AD ARDEATINA IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI VERSO IL RACCORDO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA IN USCITA DALLA CAPITALE, MAGGIORI DISAGI SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E LABARO, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA DA SANBASILIO A MENTANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI E SULLA CASILINA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 18.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRESTARE ATTENZIONE SU TUTTA LAPER ALLERTA METEO VENTI DA FORTI A BURRASCA, PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA ASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA, PROSEGUENDO ANCHE TRA NOMENTANA LA RUSTICA, POI RALLENTAMENTI DA APPIA AD ARDEATINA IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI VERSO IL RACCORDO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA IN USCITA DALLA CAPITALE, MAGGIORI DISAGI SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E LABARO, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA DA SANBASILIO A MENTANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI E SULLA CASILINA ...

Advertising

er_GRA : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato Raccordo Anulare (Laurentina-Appia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Gregorio VII (Micara-Villa Carpegna) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Casal de' Pazzi-Gra (Vigne Nuove-Tiburtina Valeria) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Prenestina (Labicano-Telese) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Tangenziale Est (corso di Francia-Campi Sportivi) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, stop ai dehors selvaggi: al via rimozione pedane e tavoli abusivi ...per il passaggio dei diversamente abili o che erano un pericolo per la viabilità. Una task force che durante tutta la giornata ha messo in atto i decreti firmati dal I municipio. Leggi anche > Roma, ...

Sopralluogo al cantiere Tiburtina ... per due motivi: il primo " ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - , è liberare ...devono andare avanti spediti per arrivare ai prossimi appuntamenti della Capitale con una nuova viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...per il passaggio dei diversamente abili o che erano un pericolo per la. Una task force che durante tutta la giornata ha messo in atto i decreti firmati dal I municipio. Leggi anche >, ...... per due motivi: il primo " ha dichiarato il sindaco diRoberto Gualtieri - , è liberare ...devono andare avanti spediti per arrivare ai prossimi appuntamenti della Capitale con una nuova...