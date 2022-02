Udinese: “Bene la decisione sulla gara con la Fiorentina non disputata causa Covid” (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Udinese tramite una nota ufficiale, ha espresso “piena soddisfazione per la decisione del Giudice Sportivo della Lega, Gerardo Mastandrea, inerente la gara Fiorentina-Udinese in programma originariamente lo scorso 6 gennaio e non disputatasi a causa del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che aveva impedito a Udinese Calcio l’esercizio di sport di contatto e la quarantena per il gruppo squadra a causa dei tanti casi di positività al Covid riscontrati all’epoca dei fatti”. I friulani, inoltre, hanno voluto sottolineare come questo provvedimento “ha visto riconosciuta la sua efficacia in virtu’ della recente pronuncia collegiale del Tar Friuli Venezia Giulia. La ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) L’tramite una nota ufficiale, ha espresso “piena soddisfazione per ladel Giudice Sportivo della Lega, Gerardo Mastandrea, inerente lain programma originariamente lo scorso 6 gennaio e nonsi adel provvedimento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che aveva impedito aCalcio l’esercizio di sport di contatto e la quarantena per il gruppo squadra adei tanti casi di positività alriscontrati all’epoca dei fatti”. I friulani, inoltre, hanno voluto sottolineare come questo provvedimento “ha visto riconosciuta la sua efficacia in virtu’ della recente pronuncia collegiale del Tar Friuli Venezia Giulia. La ...

