Ucraina | Putin | Non vogliamo certo ripristinare l' impero russo

(Di martedì 22 febbraio 2022) "Lo voglio dire subito, avevamo gia' previsto che si sarebbe speculato sul fatto che la Russia volesseil suo vecchio. Ma questo non e' assolutamente vero. Dopo il crollo dell'Urss,...

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - riotta : A rischio non erano le bollette del gas o i blog filorussi. A rischio sono la stabilità e la pace europea come le c… - elenoirebartoli : @BeatriceLanzon1 @ClaMarchisio8 Il Donbass sta festeggiando. È felice di questa indipendenza. Ma secondo voi Putin… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Il #sondaggio: solo il 17% degli italiani sarebbe favorevole a una guerra. #Senaldi: 'Nessuno vuole combattere. E l'#E… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Putin

Il Regno Unito ha annunciato di aver imposto sanzioni contro cinque banche russe e tre individui ricchi russi dopo la decisione del presidente Vladimir Putin di inviare le truppe nell'est dell'Ucraina. In un lungo discorso proferito nella serata di ieri, Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, nel ... Cosi' il presidente russo Vladimir Putin, il giorno dopo aver ordinato l'invio di truppe russe nell'Ucraina orientale e riconosciuto le loro regioni separatiste.