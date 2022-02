Traffico Roma del 22-02-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Veneri trovati all’ascolto aumentano le cose sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per un incidente accaduto all’altezza della Rustica ilormai è in fila a partire dalla Nomentana in direzione della Appia scorre anche in carreggiata opposta per i curiosi tra la Casilina e l’uscita della A24 inevitabili ripercussioni sulla A24 con code tra Settecamini di raccordo è sul percorso Urbano dell’autostrada in uscita dalla città con code a partire da Togliatti continuando sul raccordo ci sono dei rallentamenti perinvece in carreggiata interna tra Tuscolana e da Ardea e sulla esterna tra la Pisana e la via del mare andiamo aest tra Setteville Settecamini è chiusa per incidente via di Casal Bianco tra via di Marco Simone via Forno Casale in direzione ...