Terminate le riprese de L’Assistente di Volo 2 | Kaley Cuoco sullo stress nel girare in piena pandemia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Lededi2 si sono ufficialmente concluse. Ad annunciarlo è la star dello show e produttrice esecutiva,. Su Instagram, l’ex Penny di The Big Bang Theory ha celebrato la fine degli shooting con un’immagine in bianco e nero e una didascalia in cui ha ringraziato il cast, la troupe e l’intero team. Nel post sul social network, l’attrice allude alle difficoltà riscontrate durante la. La serie viene girata in diversi Paesi, e anche la seconda stagione non ha fatto eccezione: “Tre paesi, sette mesi, tanti alti e bassi, il Covid e altro!”, scrive la. “Che incredibile cast, che crew e che squadra! Non ci sono parole per descrivere la mia gratitudine. Non vedo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo creato!” Scorrendo nello ...