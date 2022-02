Tavassi sulle violenze dall’ex marito | “Parlo per tutelare bambini traumatizzati”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tavassi sulle

Voce di Napoli

Per lo stesso motivo il vicepresidente Francescoha perso le deleghe. La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare aggiornatonotizie della Campania iscriviti gratis alla ...L' Isola dei Famosi sta per tornarereti Mediaset . Dopo solo qualche settimana dal termine del GF Vip , che è già stato fissato ... Ilona Staller , Guendalinache parteciperebbe in coppia ...Il gioco del telefono senza fili si sa come funziona, però, e Guendalina ha parlato su Instagram stanotte per mettere a tacere le cattiverie sul suo conto. Stavolta la Tavassi ha letteralmente ...che ha cercato di raccontare il meno possibile sul marito, di tutelare i bambini. Dopo le parole pesantissime che ha ricevuto sui social ha urlato a tutti perché il suo ex marito, il padre di Chloe e ...