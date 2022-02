Spal-Ternana | Vido-Mancosu contro Capone Out Colombi

Advertising

sportface2016 : #SerieB, le formazioni ufficiali di #Spal-#Ternana - DirettaSpal : La #serieB continua con il suo calendario serrato ed è tempo della 25^ giornata: la #SPAL ospita la #Ternana al Paolo Mazza di #Ferrara - TUTTOB1 : Spal, i convocati contro la Ternana - news_ferrara : I CONVOCATI BIANCAZZURRI PER SPAL-TERNANA – 25^ GIORNATA SERIE BKT 2021-22 - news_ferrara : I CONVOCATI BIANCAZZURRI PER SPAL-TERNANA – 25^ GIORNATA SERIE BKT 2021-22 -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Ternana

TUTTO mercato WEB

Sfida playout - playoff tra Alessandria , a secco da cinque partite, e Perugia , mentre chiude il programma un'altra squadra pericolante, la, che ospita la tranquillaLe formazioni ufficiali di, disputa valevole per la venticinquesima giornata della Serie B 2021/2022 . Le compagini menzionate occupano rispettivamente la quindicesima e la tredicesima posizione nel campionato ...SPAL - Ternana Unicusano è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2021/2022. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 18:30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.La diretta di Spal Ternana si è già disputata al Paolo Mazza in altre tre occasioni. Il bilancio ci parla di un bilancio in grandissimo equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio. L’ultimo ...