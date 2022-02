Scuola, a Bianchi piace l’idea del latino alle medie. Ma se ne lava le mani: «Se ne occupino i docenti» (Di martedì 22 febbraio 2022) Sì al latino alla Scuola media, purché a occuparsene siano i singoli istituti. È la “concessione” del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il quale pur riconoscendo il valore delle lingue classiche, ha chiarito che a mettere mano all’«intervento normativo» per una reintroduzione a livello nazionale non ci pensa proprio. La richiesta di reintrodurre il latino alla Scuola media Il tema è stato portato all’attenzione da alcuni senatori di Forza Italia, fra i quali la capogruppo Anna Maria Bernini, che hanno presentato un’interrogazione nella quale, dopo aver ricordato che «a partire dall’anno scolastico 1977/1978 l’insegnamento della lingua latina nella Scuola media italiana è stato abolito con legge n. 348 del 1977», chiedevano al titolare del dicastero di viale Trastevere di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Sì alallamedia, purché a occuparsene siano i singoli istituti. È la “concessione” del ministro dell’Istruzione, Patrizio, il quale pur riconoscendo il valore delle lingue classiche, ha chiarito che a mettere mano all’«intervento normativo» per una reintroduzione a livello nazionale non ci pensa proprio. La richiesta di reintrodurre ilallamedia Il tema è stato portato all’attenzione da alcuni senatori di Forza Italia, fra i quali la capogruppo Anna Maria Bernini, che hanno presentato un’interrogazione nella quale, dopo aver ricordato che «a partire dall’anno scolastico 1977/1978 l’insegnamento della lingua latina nellamedia italiana è stato abolito con legge n. 348 del 1977», chiedevano al titolare del dicastero di viale Trastevere di ...

