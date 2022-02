Open, Renzi in Senato: “Non si può violentare vita delle persone” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Si vergogni chi pensa che qui stiamo attaccando la magistratura. Non c’è nessun attacco ma chiediamo che la politica faccia i conti con realtà”. Così Matteo Renzi nell’aula del Senato chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione nell’ambito della vicenda Open. “Chi oggi dice che siamo in presenza del tentativo di un Senatore di allontanarsi dal suo processo, mente sapendo di mentire. Questo è un conflitto di attribuzione e non ha niente a che vedere con la posizione personale dell’imputato: non cambia niente nel processo che mi riguarda. Siamo qui perchè si parla non di me, ma di un principio di civiltà giuridica”. “La domanda è se l’art.68 della Costituzione è ancora in vigore o no. O quanto meno se vale per i pm fiorentini. Si parla di carte acquisite illegittimamente e lo dice la corte di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Si vergogni chi pensa che qui stiamo attaccando la magistratura. Non c’è nessun attacco ma chiediamo che la politica faccia i conti con realtà”. Così Matteonell’aula delchiamata a decidere sul conflitto di attribuzione nell’ambito della vicenda. “Chi oggi dice che siamo in presenza del tentativo di unre di allontanarsi dal suo processo, mente sapendo di mentire. Questo è un conflitto di attribuzione e non ha niente a che vedere con la posizione personale dell’imputato: non cambia niente nel processo che mi riguarda. Siamo qui perchè si parla non di me, ma di un principio di civiltà giuridica”. “La domanda è se l’art.68 della Costituzione è ancora in vigore o no. O quanto meno se vale per i pm fiorentini. Si parla di carte acquisite illegittimamente e lo dice la corte di ...

