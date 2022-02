Obiettivo Net Zero 2050: chi nasce oggi dovrà inquinare 15 volte meno di suo nonno (Di martedì 22 febbraio 2022) Sappiamo che la crescita della popolazione mondiale, inarrestabile, è tra le principali cause di inquinamento e riscaldamento globale, e come abbiamo ricordato più volte, “fare un figlio in meno” è in assoluto l’azione più incisiva che possiamo intraprendere a sostegno dell’ambiente che ci circonda (sebbene la maggioranza lo ignori). Ma per fortuna, a poco a poco, l’impatto degli esseri diminuisce o, meglio, deve diminuire. Se una persona nata negli anni ’50 ha emesso 350 tonnellate di CO2 nel corso della sua vita, i nati negli anni ’20 di questo secolo ne dovranno – o potranno – produrre solo 34 per raggiungere l’Obiettivo Zero netto entro il 2050, secondo un’analisi dell’International Energy Agency (Iea). Una differenza enorme, una vera sfida per le nuove generazioni: i nati quest’anno dovranno ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) Sappiamo che la crescita della popolazione mondiale, inarrestabile, è tra le principali cause di inquinamento e riscaldamento globale, e come abbiamo ricordato più, “fare un figlio in” è in assoluto l’azione più incisiva che possiamo intraprendere a sostegno dell’ambiente che ci circonda (sebbene la maggioranza lo ignori). Ma per fortuna, a poco a poco, l’impatto degli esseri diminuisce o, meglio, deve diminuire. Se una persona nata negli anni ’50 ha emesso 350 tonnellate di CO2 nel corso della sua vita, i nati negli anni ’20 di questo secolo ne dovranno – o potranno – produrre solo 34 per raggiungere l’netto entro il, secondo un’analisi dell’International Energy Agency (Iea). Una differenza enorme, una vera sfida per le nuove generazioni: i nati quest’anno dovranno ...

Advertising

beneventoapp : Motomondiale: Bagnaia carica la Ducati, ‘raggiunto un livello incredibile’: Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - 'Non dobb… - SalentoSport : #VOLLEY B/m – Galatone non manca l’obiettivo: successo nel rocambolesco derby col Taviano - TMWSampdoria : UFFICIALE: ex obiettivo Sampdoria Carrascal passa al CSKA Mosca - EcoAltoMolise : Cantieri edili non conformi, controlli a tappeto nel Chietino: obiettivo sicurezza - gdstwits : Inter, Marotta: “Il ko col Sassuolo? No alibi, obiettivo seconda stella” -

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo Net Spopolamento delle aree montane, 750mila euro per l'assegno di natalità nel 2022 L'obiettivo comune è l'incremento dei servizi disponibili attraverso la promozione di nuove sezioni primavera e l'aumento del numero dei beneficiari mediante l'abbassamento delle rette. Approvati ...

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Acr Messina batte Monopoli! Diretta gol live score Per Potenza, Fidelis Andria e soprattutto Vibonese invece il primo obiettivo deve essere quello di evitare l'ultimo posto che sancirà l'immediata retrocessione, mentre sperare di evitare pure i ...

Transizione energetica, una sfida epocale Wall Street Italia Roma, stangata per Mourinho: due giornate di squalifica. Inibizione per Tiago Pinto L'obiettivo de club è quello di ottenere una squalifica dimezzata, portandola dunque a una sola giornata, quella dove la squadra affronterà lo Spezia. Nei prossimi giorni verrà presentato il ricorso e ...

Futuro in bilico per Cuadrado | La Juventus prepara la contromossa Contro il Villarreal l’obiettivo della Juventus è quello di avere la meglio ... Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Nelson Semedo e grazie ai buoni ...

L'comune è l'incremento dei servizi disponibili attraverso la promozione di nuove sezioni primavera e l'aumento del numero dei beneficiari mediante l'abbassamento delle rette. Approvati ...Per Potenza, Fidelis Andria e soprattutto Vibonese invece il primodeve essere quello di evitare l'ultimo posto che sancirà l'immediata retrocessione, mentre sperare di evitare pure i ...L'obiettivo de club è quello di ottenere una squalifica dimezzata, portandola dunque a una sola giornata, quella dove la squadra affronterà lo Spezia. Nei prossimi giorni verrà presentato il ricorso e ...Contro il Villarreal l’obiettivo della Juventus è quello di avere la meglio ... Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Nelson Semedo e grazie ai buoni ...