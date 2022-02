Mertens, dove sei? Il leader azzurro è venuto meno nel momento del bisogno (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pareggio di Cagliari lascia l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato: il Napoli ha sprecato un’occasione ghiotta per agganciare il Milan al primo posto e prendere punti su tutte le altre avversarie. Eppure, vedendo la partita, gli azzurri devono quasi essere contenti per esser usciti da Cagliari con un punto in più in classifica: la squadra di Mazzarri meritava la vittoria. Nella trasferta di Cagliari, a finire sotto la lente di ingrandimento, sono le prestazioni dei leader di questo Napoli, con Koulibaly e Mertens su tutti. Dries Mertens Nel momento del bisogno, il Napoli doveva aggrapparsi ai suoi leader. Con le assenze di capitan Insigne, Politano, Lozano, Lobotka e Anguissa e l’inizio dalla panchina di Osimhen e Fabian Ruiz, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pareggio di Cagliari lascia l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato: il Napoli ha sprecato un’occasione ghiotta per agganciare il Milan al primo posto e prendere punti su tutte le altre avversarie. Eppure, vedendo la partita, gli azzurri devono quasi essere contenti per esser usciti da Cagliari con un punto in più in classifica: la squadra di Mazzarri meritava la vittoria. Nella trasferta di Cagliari, a finire sotto la lente di ingrandimento, sono le prestazioni deidi questo Napoli, con Koulibaly esu tutti. DriesNeldel, il Napoliva aggrapparsi ai suoi. Con le assenze di capitan Insigne, Politano, Lozano, Lobotka e Anguissa e l’inizio dalla panchina di Osimhen e Fabian Ruiz, ...

Advertising

Gianllu : @marcoazzi66 Due considerazioni/domande. La prima dove ha sbagliato Spalletti ? La seconda la ricostruzione della p… - parteno28211963 : @Antoniotarallo0 Mertens malissimo, e così a mente ancora mezza fritta, bisogna anche ribadire che queste sono le p… - Compabele : @ale5514683976 @CiccCap @victorosimhen9 Non mi devi spiegare nulla, partita senza gioco dove il campione Mertens sb… - Maurizio62 : Partita impostata maluccio, con un Rui inesistente come al solito, dove lo metti metti, un centrocampo in totale em… - mattyynho97 : @MaCheEmozione Lungi da me pensare a 'complotti', ma dopo l'intervista dove Mertens voleva convincere a DL a farlo… -