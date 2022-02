"Ma l’Ucraina è Russia!". Nei giorni della crisi spopola sul web uno spot anni Novanta (Di martedì 22 febbraio 2022) Con l’ingresso di truppe russe nei territori dell’Ucraina orientale occupati dai ribelli separatisti, su molti canali social è ricomparso uno spot pubblicitario dell’atlante geografico del Corriere della Sera trasmesso a metà degli anni Novanta, in cui un astronauta russo precipita in Ucraina e dice – poi bacchettato da una donna del posto – che "l’Ucraina è Russia". Questa volta la massima marxiana sembra ribaltarsi: quella che prima era una farsa pubblicitaria, oggi si ripete in tragedia, con Putin che ieri ha tenuto un discorso alla nazione, in cui ha detto che "l'Ucraina è parte integrale della storia e cultura russa. Non è solo un Paese confinante, sono parenti, persone con cui abbiamo legami di sangue". Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Con l’ingresso di truppe russe nei territori delorientale occupati dai ribelli separatisti, su molti canali social è ricomparso unopubblicitario dell’atlante geografico del CorriereSera trasmesso a metà degli, in cui un astronauta russo precipita in Ucraina e dice – poi bacchettato da una donna del posto – che "è Russia". Questa volta la massima marxiana sembra ribaltarsi: quella che prima era una farsa pubblicitaria, oggi si ripete in tragedia, con Putin che ieri ha tenuto un discorso alla nazione, in cui ha detto che "l'Ucraina è parte integralestoria e cultura russa. Non è solo un Paese confinante, sono parenti, persone con cui abbiamo legami di sangue".

Advertising

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - marcodimaio : Spiace registrare che mentre a Est si rischia lo scoppio di una guerra tra Russia e Ucraina, il servizio pubblico r… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il Pil Ue è previsto in aumento al 4% nel 2022 ma 'la violazione del diritto internazionale con il riconoscimento da part… - nieddupierpaolo : RT @MediasetTgcom24: Crisi ucraina, Di Maio: 'L'Italia condanna la decisione di Putin' #donbass #luigidimaio #ucraina #russia #putin https… -