M5S perde un altro pezzo, dice no in Commissione e viene sostituita: "Io umiliata, passo al Misto" (Di martedì 22 febbraio 2022) Il M5S perde un altro pezzo. Nella frastagliata e depauperata galassia pentastellata incombe un altro imminente addio: quello della deputata Angela Ianaro, che ieri sera, nel corso della riunione Affari sociali della Camera, si è opposta a un emendamento (caldeggiato dal M5S) che dava il via libera ai tamponi nelle parafarmacie. Una presa di posizione che ha portato alla sua sostituzione in Commissione. E che andava contro a una prova di forza che a sua volta il M5S ha tentato, portando tutti a schierarsi per il sì. Il M5S perde un altro pezzo: la Ianaro si oppone a un emendamento e la sostituiscono Un caso che da ieri sera tiene banco all'interno del Movimento, ormai quotidianamente funestato da dissensi e fronde. E sul quale la diretta interessata ...

