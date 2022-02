Le assunzioni e i risarcimenti a Grafica Veneta (Di martedì 22 febbraio 2022) A sette mesi dallo scandalo per lo sfruttamento dei lavoratori e il caporalato, la più importante azienda italiana produttrice di libri ha raggiunto un accordo con i sindacati Leggi su ilpost (Di martedì 22 febbraio 2022) A sette mesi dallo scandalo per lo sfruttamento dei lavoratori e il caporalato, la più importante azienda italiana produttrice di libri ha raggiunto un accordo con i sindacati

