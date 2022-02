Gf Vip 6, quarantatreesima puntata: Alex Belli esce dalla Casa (ma Delia Duran non lo segue), Kabir Bedi eliminato, i nominati sono… (Di martedì 22 febbraio 2022) La quarantatreesima puntata di questo Gf Vip 6 si è appena conclusa. Il conduttore Alfonso Signorini, come sempre accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ha iniziato la trasmissione con una frase alquanto incisiva: “Giù le maschere!“. Ha affrontato subito il discorso scottante di questi giorni, direttamente con le due protagoniste indiscusse di questo infuocato week-end: Soleil Sorge e Delia Duran. Nel dettaglio sabato sera, c’è stata una festa tribale e proprio Durante la serata tra le due è scattato un bacio molto appassionante che ha spiazzato chiunque. Soleil ha giustificato il bacio, per lei dettato da un momento di leggerezza ma anche per mettere alla prova la veridicità della relazione tra Alex Belli e Delia. ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 febbraio 2022) Ladi questo Gf Vip 6 si è appena conclusa. Il conduttore Alfonso Signorini, come sempre accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ha iniziato la trasmissione con una frase alquanto incisiva: “Giù le maschere!“. Ha affrontato subito il discorso scottante di questi giorni, direttamente con le due protagoniste indiscusse di questo infuocato week-end: Soleil Sorge e. Nel dettaglio sabato sera, c’è stata una festa tribale e propriote la serata tra le due è scattato un bacio molto appassionante che ha spiazzato chiunque. Soleil ha giustificato il bacio, per lei dettato da un momento di leggerezza ma anche per mettere alla prova la veridicità della relazione tra. ...

