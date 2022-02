"Folle votare la Raggi per Expo". Scoppia la bufera su Calenda (Di martedì 22 febbraio 2022) Carlo Calenda attaccato per l'accordo politico che ha portato all'elezione di Virginia Raggi alla commissione straordinaria per Expo. Si sgancia Italia Viva Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Carloattaccato per l'accordo politico che ha portato all'elezione di Virginiaalla commissione straordinaria per. Si sgancia Italia Viva

Advertising

AnnaMar87489772 : @gparagone Te lo dico che non dimentichiamo!!! Se avevano preso punti ne hanno persi il doppio proprio per la linea… - Marcomaster77 : @borghi_claudio Ah quindi il piccolo intervento è prioritario rispetto a votare contro quel decreto folle? Tic tac tic tac.. it’s coming - forzaazzurri93 : Ma chissà se Antonino tiktok si ricorderà di noi #jeru nelle votazioni. Se è così folle da votare Jessica nonostant… - GeppOfO : Beh, solo un folle non andreabbe a votare al referendum, anche solo per la questione sulle 'porte girevoli' in magi… - DomyScandale : RT @comefossite: Il team #solearmy che deve: - votare; - non impazzire per i continui overparty rivolti a Soleil; - votare; - non morire pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Folle votare Non si ferma la battaglia dei senatori 'no green pass' ...parlamentare comporterebbe un confronto diretto con le persone ma qui non ci fanno nemmeno votare ... Limitare un Paese e le sue istituzioni con questo certificato è folle. Le nostre difficolta'? Sono ...

La pesante accusa di Massimo Cacciari al governo: 'è instabile e inadatto' ... poi, ha guardato avanti, al 2023, quando gli italiani potranno finalmente tornare a votare. ... Cacciari afferma che il 'no' relativo alla proposta sulla cannabis è stato folle, perché il '...

"Folle votare la Raggi per Expo". Scoppia la bufera su Calenda il Giornale "Folle votare la Raggi per Expo". Scoppia la bufera su Calenda Inaccettabile invece votare per la candidata sindaca contro la quale ci si è candidati e che ci si è impegnati davanti ai romani a non sostenere in nessun caso". E ancora: "A differenza dei nostri ...

Segre cittadina onoraria Ex Lega votano no: è bufera ma ogni parallelismo con la recente gestione della pandemia è folle e lontano dalla realtà». Ha concluso Giannoni che ha votato no come Nencini: «Ci sono persone che hanno fatto molto di più ...

...parlamentare comporterebbe un confronto diretto con le persone ma qui non ci fanno nemmeno... Limitare un Paese e le sue istituzioni con questo certificato è. Le nostre difficolta'? Sono ...... poi, ha guardato avanti, al 2023, quando gli italiani potranno finalmente tornare a. ... Cacciari afferma che il 'no' relativo alla proposta sulla cannabis è stato, perché il '...Inaccettabile invece votare per la candidata sindaca contro la quale ci si è candidati e che ci si è impegnati davanti ai romani a non sostenere in nessun caso". E ancora: "A differenza dei nostri ...ma ogni parallelismo con la recente gestione della pandemia è folle e lontano dalla realtà». Ha concluso Giannoni che ha votato no come Nencini: «Ci sono persone che hanno fatto molto di più ...