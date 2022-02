Crisi dei chip e requisiti di sicurezza: nuove sfide per il settore automotive (Di martedì 22 febbraio 2022) Se ne parla da quasi due anni e avrà ricadute profonde non solo su chi lavora nel settore ma anche su tutti i consumatori. L’ormai famosa Crisi dei chip, ossia la loro carenza sul mercato, ha ripercussioni sul fronte dell’occupazione nelle aziende che li producono, ma anche sui prezzi di numerosi apparecchi di uso quotidiano, che stanno già aumentando. La pandemia da Covid-19 ha messo in profonda Crisi la produzione industriale dei chip su scala globale. Fin dal primo lockdown ha provocato un ridimensionamento della loro offerta e di quella dei semiconduttori, mentre, di contro, si impennava la domanda di dispositivi elettronici (telefonia, computer, elettronica di consumo) per lavorare o studiare da casa. I chip sono componenti attivi da montare sulle schede elettroniche e consentono ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) Se ne parla da quasi due anni e avrà ricadute profonde non solo su chi lavora nelma anche su tutti i consumatori. L’ormai famosadei, ossia la loro carenza sul mercato, ha ripercussioni sul fronte dell’occupazione nelle aziende che li producono, ma anche sui prezzi di numerosi apparecchi di uso quotidiano, che stanno già aumentando. La pandemia da Covid-19 ha messo in profondala produzione industriale deisu scala globale. Fin dal primo lockdown ha provocato un ridimensionamento della loro offerta e di quella dei semiconduttori, mentre, di contro, si impennava la domanda di dispositivi elettronici (telefonia, computer, elettronica di consumo) per lavorare o studiare da casa. Isono componenti attivi da montare sulle schede elettroniche e consentono ...

