Condannato per assalto a portavalori, ricercato: arresto in un agriturismo dismesso di Ascoli Satriano Carabinieri (Di martedì 22 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Durante la serata del 18 febbraio scorso è scattato un imponente blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, a seguito del quale è stato arrestato un pericoloso ricercato, PATRUNO Antonio, cerignolano, classe 1973, Condannato in via definitiva per un violento ed armato assalto ad un portavalori avvenuto nel Dicembre 2012 a Vasto (CH). Condannato in via definitiva per rapina aggravata, ricettazione, attentato ai trasporti, detenzione e porto illegale di armi, ed altro ancora, ad una pena complessiva di 15 anni di reclusione, al netto del pre-sofferto già scontato in custodia cautelare, il catturando doveva ancora scontare oltre 12 anni e mezzo di carcere ... Leggi su noinotizie (Di martedì 22 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Durante la serata del 18 febbraio scorso è scattato un imponente blitz deidel Nucleo Investigativo di Foggia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, a seguito del quale è stato arrestato un pericoloso, PATRUNO Antonio, cerignolano, classe 1973,in via definitiva per un violento ed armatoad unavvenuto nel Dicembre 2012 a Vasto (CH).in via definitiva per rapina aggravata, ricettazione, attentato ai trasporti, detenzione e porto illegale di armi, ed altro ancora, ad una pena complessiva di 15 anni di reclusione, al netto del pre-sofferto già scontato in custodia cautelare, il catturando doveva ancora scontare oltre 12 anni e mezzo di carcere ...

Advertising

PietroMazzara : Stando a quanto riferito da @Record_Portugal, il Tas ha condannato il solo Lille al pagamento di 20 milioni di inde… - fattoquotidiano : La Corte dei Conti della Campania ha condannato Vincenzo De Luca a risarcire 59 mila euro per le indennità non dovu… - robertosaviano : #Insider mi ha permesso di rispondere a domande che mi si sono conficcate dentro per anni. Ad Anna Carrino, compagn… - Vincenza_Lab : Solidarietà all’inviata di @Striscia #Rajae per le violenze ricevute tra spintoni, insulti sessisti e sputi in pand… - LADRODIFIORl : è esattamente come dire 'ehhh ma muss0l1n1 ha fatto anche cose buone' ma intanto ha condannato a morte più di 1 milione di persone, per dire -