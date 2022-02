Caso plusvalenze, 11 club a rischio deferimento: cosa sta succedendo (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo il deludente pareggio in casa del Cagliari, il Napoli dovrà fare i conti con una situazione extra-campo non proprio piacevole. Ieri la Procura Federale ha comunicato a 11 club italiani la chiusura delle indagini per ciò che riguarda le plusvalenze fittizie, ossia le valutazioni gonfiate dei giocatori per coprire i buchi nel bilancio. L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione: oltre che al Napoli, l’avviso da parte della FIGC è arrivato anche a Juventus, Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara e anche a Novara e Chievo, che sono per altro fallite. plusvalenze, Napoli, JuventusSono ben 62 le operazioni finite sotto la lente d’ingrandimento di Covisoc e Consob, 42 di queste sono riconducibili alla Juventus. Per quanto riguarda i partenopei invece, l’operazione che ha ... Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo il deludente pareggio in casa del Cagliari, il Napoli dovrà fare i conti con una situazione extra-campo non proprio piacevole. Ieri la Procura Federale ha comunicato a 11italiani la chiusura delle indagini per ciò che riguarda lefittizie, ossia le valutazioni gonfiate dei giocatori per coprire i buchi nel bilancio. L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione: oltre che al Napoli, l’avviso da parte della FIGC è arrivato anche a Juventus, Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara e anche a Novara e Chievo, che sono per altro fallite., Napoli, JuventusSono ben 62 le operazioni finite sotto la lente d’ingrandimento di Covisoc e Consob, 42 di queste sono riconducibili alla Juventus. Per quanto riguarda i partenopei invece, l’operazione che ha ...

