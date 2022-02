Case del Comune all’asta: Trombetti (Pres. Commissione Patrimonio e Politiche abitative), riesce ad impedirlo: “Una grande vittoria” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Siamo molto soddisfatti perché la giunta ha appena approvato il superamento della delibera 133/2018, che ridefiniva il piano di intervento sulle locazioni del Patrimonio immobiliare capitolino disponibile. Un atto, quello di oggi, con il quale l’Amministrazione Gualtieri ribadisce l’importanza del Patrimonio immobiliare pubblico a dimostrazione che l’impegno Preso con i romani in campagna elettorale è stato mantenuto”. E’ quanto dichiara in una nota Yuri Trombetti, consigliere comunale PD e Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche abitative. Trombetti: “Abbiamo vinto un’importante battaglia perché gli immobili comunali non andranno all’asta” Come spiega Trombetti, “Possiamo ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) “Siamo molto soddisfatti perché la giunta ha appena approvato il superamento della delibera 133/2018, che ridefiniva il piano di intervento sulle locazioni delimmobiliare capitolino disponibile. Un atto, quello di oggi, con il quale l’Amministrazione Gualtieri ribadisce l’importanza delimmobiliare pubblico a dimostrazione che l’impegnoo con i romani in campagna elettorale è stato mantenuto”. E’ quanto dichiara in una nota Yuri, consigliere comunale PD eidente della: “Abbiamo vinto un’importante battaglia perché gli immobili comunali non andranno” Come spiega, “Possiamo ...

