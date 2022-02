(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “richiama le forze che lo sostengono? E le forze che lo sostengono richiamano il governo ad una necessaria e adeguata conoscenza dei provvedimenti e possibilità di migliorarli. E’ un richiamo a due sensi, diciamo”. Lo dice all’Adnkronos Roberto, all’indomani dell’emendamento in commissione sul dl Covid che ha innescato tensioni nella maggioranza per quello che è apparso uno smarcarsi del partito di Salvini rispetto a decisioni assunte in Cdm. Il vice presidente del Senato leghista, incontrato a Montecitorio, sottolinea che “inle cose vanno così, si esamina, si propone… Alla fine è come una: bisogna lasciare la, sennò la. E’ una… fisiologica ...

Advertising

sulsitodisimone : Calderoli: 'Richiami Draghi? Parlamento pentola a pressione, valvola aperta o scoppia' - italiaserait : Calderoli: “Richiami Draghi? Parlamento pentola a pressione, valvola aperta o scoppia” - fisco24_info : Calderoli: 'Richiami Draghi? Parlamento pentola a pressione, valvola aperta o scoppia': (Adnkronos) - Per il leghis… -

Ultime Notizie dalla rete : Calderoli Richiami

Adnkronos

Lo dice all'Adnkronos Roberto, all'indomani dell'emendamento in commissione sul dl Covid che ha innescato tensioni nella maggioranza per quello che è apparso uno smarcarsi del partito di ..." Sebbene l'uso diaggiuntivi possa far parte dei piani di emergenza, le vaccinazioni ...: "Ho un parente no vax, gli ho tolto il saluto"/ "Ma ho convinto 5 persone" Le preoccupazioni ...E’ un richiamo a due sensi, diciamo”. Lo dice all’Adnkronos Roberto Calderoli, all’indomani dell’emendamento in commissione sul dl Covid che ha innescato tensioni nella maggioranza per quello che è ...