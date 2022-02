Blanco e Mahmood: giovani, nudi e liberi (Di martedì 22 febbraio 2022) Due giovani artisti che stanno facendo a pezzi classifiche, pregiudizi, pronostici e congetture. Due ragazzi fuori dagli schemi, capaci di conquistare tutta l'Italia con la purezza del loro messaggio universale. Parliamo ovviamente di Blanco e Mahmood, protagonisti assoluti del nuovo numero di Vanity Fair, in edicola da domani 23 febbraio. I vincitori di Sanremo si raccontano come mai fatto prima in 15 sorprendenti pagine di storie e visioni. Le immagini sono state scattate da Luigi & Iango, due tra i più grandi fotografi a livello internazionale, talenti amati da Madonna e da altre star. La copertina ha tutta la potenza iconica di un manifesto destinato a durare: Blanco e Mahmood nudi, con due colombe sulle spalle e lo sguardo fisso sul lettore: «Li abbiamo ritratti così perché le ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Dueartisti che stanno facendo a pezzi classifiche, pregiudizi, pronostici e congetture. Due ragazzi fuori dagli schemi, capaci di conquistare tutta l'Italia con la purezza del loro messaggio universale. Parliamo ovviamente di, protagonisti assoluti del nuovo numero di Vanity Fair, in edicola da domani 23 febbraio. I vincitori di Sanremo si raccontano come mai fatto prima in 15 sorprendenti pagine di storie e visioni. Le immagini sono state scattate da Luigi & Iango, due tra i più grandi fotografi a livello internazionale, talenti amati da Madonna e da altre star. La copertina ha tutta la potenza iconica di un manifesto destinato a durare:, con due colombe sulle spalle e lo sguardo fisso sul lettore: «Li abbiamo ritratti così perché le ...

