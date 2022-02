Birra Castello birra ufficiale del padel - Fit e dello Slam padel by mini dal 2022 al 2024 (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La Federazione Italiana Tennis e birra Castello S.p.A. hanno sottoscritto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale il gruppo, primo produttore di birra a capitale 100% italiano, sarà partner della Fit – Settore padel e dello Slam padel by mini diventando così la birra ufficiale del Settore padel - Fit". Lo fa sapere la Federtennis con una nota. "La partnership di durata triennale, dal 2022 al 2024, prevede la personalizzazione dei prodotti dedicati con il marchio padel - Fit che sarà disponibile su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La Federazione Italiana Tennis eS.p.A. hanno sottoscritto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale il gruppo, primo produttore dia capitale 100% italiano, sarà partner della Fit – Settorebydiventando così ladel Settore- Fit". Lo fa sapere la Federtennis con una nota. "La partnership di durata triennale, dalal, prevede la personalizzazione dei prodotti dedicati con il marchio- Fit che sarà disponibile su ...

