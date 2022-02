Berrettini-Paul in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Matteo Berrettini affronterà Tommy Paul al primo turno dell’Atp 500 di Acapulco 2022. Primo match sul cemento dalla semifinale degli Australian Open 2022 per il numero uno d’Italia, reduce dalla sconfitta sulla terra rossa di Rio per mano di Alcaraz. Sorteggio non particolarmente fortunato per Matteo, che debutterà contro l’insidioso Paul, reduce dalla semifinale raggiunta a Delray Beach. Ovviamente sarà l’azzurro a scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare l’avversario. I due non si sono mai affrontati in carriera. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il confronto tra Berrettini e Paul è in programma stanotte, tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, non prima delle ore 01.00 ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Matteoaffronterà Tommyal primo turno dell’Atp 500 di. Primo match sul cemento dalla semifinale degli Australian Openper il numero uno d’Italia, reduce dalla sconfitta sulla terra rossa di Rio per mano di Alcaraz. Sorteggio non particolarmente fortunato per Matteo, che debutterà contro l’insidioso, reduce dalla semifinale raggiunta a Delray Beach. Ovviamente sarà l’azzurro a scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare l’avversario. I due non si sono mai affrontati in carriera. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto traè in programma, tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, non prima delle ore 01.00 ...

