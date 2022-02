Uomini e Donne, Daniela volta pagina con Massimo e Giovanni rimane impassibile (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne è stato dato ampio spazio a Daniela Manganaro e alla sua nuova conoscenza Massimo. Tra la dama campana e Giovanni le cose sono finite male. Maria De Filippi ha chiamato in causa l'altro cavaliere, con lo scopo di chiarire le cose tra lui e Daniela. Uomini e Donne, Daniela si frequenta con Massimo dopo aver chiuso con Giovanni Daniela e Massimo hanno incominciato a frequentarsi via telefono e questo ha lasciato un po' sorpresi Tina e Gianni. Maria De Filippi ha interpellato i due, chiedendo cosa gli abbia colpiti dell'altro. Tuttavia, la risposta data da Massimo non è risultata abbastanza convincente per ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella puntata del 21 febbraio diè stato dato ampio spazio aManganaro e alla sua nuova conoscenza. Tra la dama campana ele cose sono finite male. Maria De Filippi ha chiamato in causa l'altro cavaliere, con lo scopo di chiarire le cose tra lui esi frequenta condopo aver chiuso conhanno incominciato a frequentarsi via telefono e questo ha lasciato un po' sorpresi Tina e Gianni. Maria De Filippi ha interpellato i due, chiedendo cosa gli abbia colpiti dell'altro. Tuttavia, la risposta data danon è risultata abbastanza convincente per ...

Advertising

TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - PaoloGentiloni : Grazie alle donne e agli uomini del sistema #sanitario. Se in questi due anni ci siamo sentiti meno soli lo dobbiam… - gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - erinyesrvnge : RT @hovseofm: se gli uomini gay uscissero dalla loro bolla e capissero che contro di loro vengono usate parole come troi* o ch*cca isterica… - jstflowerslover : RT @jemenfousoui: Possiamo dire quello che vogliamo della Von der Leyen, ma dover ogni volta essere umiliata così da uomini infimi che si c… -