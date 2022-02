Ucraina, Putin: “Fatto il possibile per una soluzione pacifica”. Salta il vertice con Biden (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mosca – Nella crisi con l’Ucraina “vorrei sottolineare che, sin dall’inizio, la Russia ha Fatto tutto il possibile per aiutare a risolvere tutte le questioni emergenti attraverso mezzi pacifici, in modo pacifico”. Ad affermarlo il presidente russo Vladimir Putin, parlando durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale convocato al Cremlino, in un riferimento alla situazione nel Donbass. Joe Biden “mi ha detto che una moratoria di qualche tipo è possibile” sull’adesione dell’Ucraina alla Nato, che non sarà accettata domani”, ma questa “non è una moratoria per noi, non è una concessione a noi, è una moratoria per loro”, ha detto ancora Putin sottolineando che la moratoria “semplicemente riflette la realtà, che l’Ucraina non è ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mosca – Nella crisi con l’“vorrei sottolineare che, sin dall’inizio, la Russia hatutto ilper aiutare a risolvere tutte le questioni emergenti attraverso mezzi pacifici, in modo pacifico”. Ad affermarlo il presidente russo Vladimir, parlando durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale convocato al Cremlino, in un riferimento alla situazione nel Donbass. Joe“mi ha detto che una moratoria di qualche tipo è” sull’adesione dell’alla Nato, che non sarà accettata domani”, ma questa “non è una moratoria per noi, non è una concessione a noi, è una moratoria per loro”, ha detto ancorasottolineando che la moratoria “semplicemente riflette la realtà, che l’non è ...

