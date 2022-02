(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – Unaè stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata dopo essere statata da unain via Duilio Cambellotti a Tor, nella periferia romana. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una lite per futili motivi tra le due minori. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato l’autrice del ferimento. (fonte Adnkronos)

ilfaroonline : Tor Bella Monaca, ragazzina accoltella coetanea in strada

La 17enne è stata trasportata dal 118 in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. La ragazzina che l'ha accoltellata è stata rintracciata e bloccata dai poliziotti del commissariato Casilino. Una ragazzina di 17 anni è stata accoltellata all'addome da una 14enne davanti all'oratorio in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. La giovane sarebbe stata aggredita nel corso di una disputa per un ragazzo.