Advertising

OdeonZ__ : Supermercato Lilla: Botman, David, Weah e gli altri, chi sono e quanto valgono - OdeonZ__ : Supermercato Lilla: Botman, David, Weah e gli altri, chi sono e quanto valgono - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Supermercato Lilla: Botman, David, Weah e gli altri, chi sono e quanto valgono #calciomercato - Gazzetta_it : Supermercato Lilla: Botman, David, Weah e gli altri, chi sono e quanto valgono #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Supermercato Lilla

La Gazzetta dello Sport

L'obiettivo è già stato raggiunto. Almeno sul piano sportivo. Ma il doppio confronto per gli ottavi di Champions League, con i campioni d'Europa del Chelsea, è un bonus prezioso per il, campione di Francia, che può mettere in vetrina i suoi giocatori più appetibili. Anche per sanare i conti già raddrizzati dall'abile presidente Olivier Letang, scelto poco più di un anno fa ...... non manca di partecipare attivamente alla giornata del Fiocchetto, il 15 marzo, istituita ... È il preludio di una crisi che condiziona tutti i suoi comportamenti: correre al, ...